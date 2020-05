FC Nantes : Christian Gourcuff en dit (beaucoup) plus sur le Mercato

false

L’entraîneur du FC Nantes, dans un entretien accordé au site officiel du club, en dit beaucoup plus sur le mercato à venir des Canaris. Instructif.

C’est un entretien intéressant que publie depuis quelques heures le site officiel du FC Nantes. Celui de Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris, qui se montre assez clair quant à ses futures intentions lors du Mercato estival. Pour le technicien nantais, la tendance est claire : rien ne sert d’aller chercher ailleurs quand vous disposez de bons éléments.

Extrait : « On est tellement dans l’éphémère qu’on a tendance à chercher ailleurs. Je fonctionne différemment. Le recrutement fait partie de mon boulot et on y réfléchit. Mais il ne faut pas se perdre en regardant toujours à l’extérieur. C’est aussi comme ça qu’on construit un groupe. Il faut en tirer la quintessence, permettre aux joueurs de progresser individuellement, trouver des complémentarités, de manière à avoir de la compétence collective.

Aujourd’hui, notamment avec des fenêtres de mercato très fréquentes, on est toujours en train de lorgner à droite et à gauche, au détriment du groupe qu’on a. Il faut investir dans ce qu’on a. Ça demande de la patience, du travail et du temps. Sinon, on n’est que dans l’éphémère. C’est l’investissement dans le temps qui permet d’être performant. »

Avant que Gourcuff insiste sur ce qui fait la richesse du club depuis des lustres : la formation. Là-encore, le message est on ne peut plus clair : il faut pouvoir compter sur les jeunes.

« Dans le contexte du foot actuel, un club comme Nantes doit s’appuyer sur sa formation. C’est un impératif. Et on l’a vu cette année avec l’éclosion d’Imran Louza. C’est un peu différent pour Kader Bamba, pour qui il s’agit plus de post-formation. C’est un impératif économique et très identitaire. Les supporters s’identifient plus facilement à des joueurs issus de la formation et ça permet de forger une identité club. J’en suis persuadé. Pour le FC Nantes, c’est une réalité historique mais c’est aussi une nécessité économique. La formation doit participer au renforcement de l’équipe chaque année. L’idée, c’est d’intégrer chaque saison quelques jeunes. »