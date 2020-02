FC Nantes : Girotto reconnaît avoir payé les absences en défense

true

Remarquable trouvaille de Christian Gourcuff, le replacement de Girotto du milieu de terrain en charnière centrale est une des réussites du FC Nantes. Seulement, ces dernières semaines, le Brésilien est plus à la peine.

Des difficultés sans aucun doute corréllées aux nombreuses absences en défense, et notamment Nicolas Pallois. Devant la presse, Girotto a donc reconnu sans peine que ces retours allaient faire du bien. « Je suis content de pouvoir compter sur tous les coéquipiers. On sera tous au rendez-vous. C’est vrai que c’est difficile de souvent changer de partenaires mais c’est le football. On est une équipe et on sait qu’on peut compter sur le tout le monde. Après, les automatismes viennent avec le temps. Maintenant, il est essentiel de retrouver cette solidité. »

En attendant, Andrei Girotto a pu assumer un autre rôle avec ces absences. Celui de leader et même de capitaine. Un rôle pour lequel il semble prêt. « De nombreux jeunes ont fait leurs débuts et c’est vrai qu’il y avait un manque d’expérience mais il ont la qualité pour jouer les matches. Comme milieu j’ai de l’expérience et comme défenseur aussi maintenant, donc je n’ai pas de problème à les guider », a assuré le Nantais.