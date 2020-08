FC Nantes : Gourcuff a retrouvé ses deux maillons forts pour attaquer la saison

true

La large victoire du FC Nantes devant Le Havre ce week-end en amical (3-1) a donné quelques motifs de satisfaction à Christian Gourcuff.

Le FC Nantes a beau être touché par le Covid-19, cela ne l’empêche pas d’avoir réalisé une préparation des plus honorables sur le plan sportif. Ce week-end, c’est Le Havre qui a fait les frais de la bonne forme des Canaris en s’inclinant sans coup férir (1-3).

En marge de sa position sur le coronavirus et des possibles absences qui se profilent face aux Girondins de Bordeaux ce samedi (17h), Christian Gourcuff a retrouvé le sourire grâce à la prestation aboutie de son équipe. Notamment avec l’apport de Moses Simon et Kader Bamba, particulièrement remuants devant le HAC.

Bamba et Simon de retour au premier plan

« On a retrouvé de la percussion, du changement de rythme, et la profondeur qui nous manquait sur les précédentes prestations, affirme le coach du FC Nantes. En deuxième mi-temps, il y a eu un bon mélange de conservation du ballon et de changements de rythme avec un Moses Simon qui est revenu à son meilleur niveau et un Kader Bamba aussi. Globalement c’est positif, mais maintenant, il faut garder de la fraîcheur physique et bien équilibrer la semaine d’entraînement. À moi de trouver la meilleure combinaison à Bordeaux et travailler sur le plan qualitatif de manière très précise sur ce qu’on voudra mettre en place. »