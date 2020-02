FC Nantes : Gourcuff avait à cœur de rétablir une vérité sur les Canaris

true

Depuis le début de saison, Christian Gourcuff tente d’imposer sa patte sur le jeu du FC Nantes. Une réussite par intermittence, les Canaris usant assez rarement du joli jeu en mouvement que le coach breton a toujours défendu.

Autre axe principal de son travail, son système en 4-4-2 qu’il a longtemps éprouvé à Lorient. Et qu’il a donc exporté au FC Nantes selon ses propres dires. Car même si les observateurs évoquent volontiers un 4-2-3-1, le technicien nantais a tenu à rétablir sa vérité. « On nous dessine en 4-2-3-1 depuis maintenant un mois. On est toujours dans la même organisation mais en fonction des joueurs que je présente, on dit que nous sommes en 4-4-2 ou 4-2-3-1. Pourtant, on ne change jamais d’organisation, si ce n’est de joueurs. Ça me surprend toujours ».

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

L’entraîneur nantais a donc expliqué plus en détail comment il usait de son fétiche 4-4-2 avec ses joueurs actuels. « Si vous jouez à deux attaquants, les deux ne peuvent pas toujours être devant, sinon, il n’y a plus de liaison. Donc l’un décroche et l’autre part dans la profondeur », a expliqué Gourcuff. Pour qui rétablir les choses était donc important. « Je n’ai pas changé mais on me fait changer. Ça ne me dérange parce qu’on sait ce que l’on cherche à faire, mais c’est juste la présentation et l’appréciation de tout ça qui me laisse perplexe », a conclu le coach nantais.