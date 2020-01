FC Nantes : Gourcuff retient le piège évité sur la pelouse de Bayonne (2-0)

true

Depuis quelques jours, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff craignait le piège. Les Canaris ont finalement bien négocié leur déplacement sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais avec une victoire sans vraiment trembler (2-0).

Après la rencontre, dans des propos relayés par le compte Twitter du club, le coach nantais a retenu le résultat plus que la manière. « On cherchait avant tout la qualification. On savait que ce type de match pouvait être un piège. Il y avait tous les éléments pour que cela soit le cas cet après-midi. Une pelouse très difficile qui s’est dégradée et qui ne favorise pas la circulation », a estimé Gourcuff.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Sur un terrain compliqué, le coach habituellement pointilleux sur le style de jeu a donc mis de côté ses exigences. « On souhaiterait davantage de maîtrise, d’efficacité et de sérénité. S’il n’y a pas de vitesse dans le jeu, on n’arrive pas à créer des déséquilibres. Il y a eu beaucoup de fatigue, ce sont des matches débridés. Les efforts sur ce type de terrain se payent au prix fort », a conclu l’entraîneur du FC Nantes.