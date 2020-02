FC Nantes : Kita se frotte les mains d’être allé chercher Gourcuff

true

Halilhodzic out, Gourcuff in. Le FC Nantes avait vécu un été agité avec le choix de Waldemar Kita de se séparer de changer d’entraîneur juste avant le début de la saison. Un choix sur lequel le président du FCN revient sur le site du club, et qu’il ne regrette absolument pas malgré le début d’année difficile des Canaris.

« Le bilan est satisfaisant »

“Le bilan est satisfaisant malgré les deux blessures graves de Marcus Coco et Fabio, estime Kita. L’arrivée d’un nouveau coach avec un staff déjà en place juste avant la première journée était un pari risqué mais il s’est avéré payant. Le coach s’est rapidement intégré et le staff l’a aidé à prendre ses marques. »

Et au président nantais de se réjouir de l’impact de Gourcuff sur son club. « Les joueurs ont adhéré à sa philosophie. Sa sérénité a un impact sur le travail de l’ensemble du club. Aujourd’hui, le groupe se bat à chaque match et ne lâche rien. C’est l’équipe que nous avons envie de voir et qui rend fière le FC Nantes et ses supporters, je dirais”.