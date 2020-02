FC Nantes : la réponse cash de Gourcuff sur le classement des Canaris

true

Trois défaites consécutives et une place de 10e en milieu de tableau : le bilan comptable, et récent, du FC Nantes n’est pas bon. Et ce en dépit des quelques promesses affichées, dans le jeu, hier soir face à l’ogre parisien.

Plus embêtant, les Canaris ont également perdu face aux Girondins et au Stade Rennais, concurrents plus ou moins directs dans le haut de tableau. Ce qui laisse d’ailleurs un vrai regret à Christian Gourcuff, le technicien des Canaris, comme il l’a reconnu hier soir face aux médias. En revanche, le classement…

« Si on ramène tout au résultat, c’est difficile. On savait qu’on avait une série compliquée qui aurait pu tourner différemment. C’est le match de Bordeaux qui fait un peu tâche dans cette série. On savait qu’on était inférieur au PSG et on a eu en tous les cas le mérite de maintenir l’intérêt du match jusqu’au bout. La première mi-temps me satisfait dans l’état d’esprit, dans l’implication. Il faut encore davantage de maîtrise. On se construit tranquillement, mais il ne faut pas psychoter sur le classement. »