FC Nantes : le week-end de reprise des Canaris a été gâché sur toute la ligne

true

Le FC Nantes a ramené un point douloureux de son déplacement à Bordeaux en L1. La réserve des Canaris a encore moins brillé dans le championnat de National 2.

Christian Gourcuff s’est rendu compte à quel point il avait encore du pain sur la planche cette saison. Après le point décroché à Bordeaux en ouverture de la L1 (0-0), l’entraîneur du FC Nantes a pesté contre le manque de vitesse de ses attaquants.

Malgré tout, le coach des Canaris a tenu à rester positif, rappelant que toutes les équipes devraient connaître leur lot d’adaptation après une si longue période d’inactivité. Ce fut le cas de… l’équipe réserve du FC Nantes en National 2. Dans une Beaujoire qui sonnait creux, les jeunes Canaris ont perdu samedi devant l’US Colomiers (0-1) en affichant un bilan encore plus morne que leurs aînés !

« C’était une rentrée, et cela s’est vu »

« Sans le moindre spectateur, la Beaujoire retrouvait le football dans une triste confidentialité. Les jeunes Canaris se sont inclinés par manque d’idées, et de repères en attaque, contre des Haut-Garonnais peu inquiétés, résume Ouest France. C’était une rentrée, et cela s’est vu : le FC Nantes n’a jamais trouvé la clé face un adversaire bien organisé, et dont le gardien n’a jamais vraiment frissonné. » Pour couronner le tout, les Canaris se sont fait piéger sur un lob des 35 mètres. Quand rien ne va…