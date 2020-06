FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur défense centrale

false

Les supporters du FC Nantes ont tranché : les meilleurs défenseurs centraux du club sur cette dernière décennie sont Nicolas Pallois et Diego Carlos.

On vous le disait il y a quelques jours sur notre site : le FC Nantes propose à ses supporters, via les réseaux sociaux, d’élire leur Onze de la décennie. Pour le premier choix, qui concernait le gardien de but, c’est l’ancien portier, Rémy Riou, qui avait été mis en avant par les supporters.

Cette fois, place au chantier, souvent complexe, de La Défense centrale. Et, de toute évidence, les fans des Canaris ont voté pour une association récente qui a porté ses fruits : Nicolas Pallois-Diego Carlos. Les deux hommes ont été élus avec près de 5 000 votes.

Le défenseur brésilien, parti l’été dernier au FC Séville, a confirmé son potentiel en Liga. Avec 87% des votes, Diego Carlos n’a donc pas laissé les supporters indifférents, eux qui l’ont vu à l’oeuvre pendant trois saisons.