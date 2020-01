FC Nantes : les deux choix forts de Gourcuff face au Stade Rennais

false

Une confirmation et une surprise. Voici ce que l’on peut retenir du groupe dévoilé ce soir par l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, en vue du match de Ligue 1, demain soir face au Stade Rennais. La confirmation vaut pour Thomas Bassila, guère épargné par son coach ces derniers jours, qui disparaît de la feuille de match.

En revanche, et c’est plus surprenant, Anthony Limbombe n’est pas, non plus appelé. A noter, et c’était attendu, le retour de Molla Wagué.

Au Stade Rennais, Julien Stéphan doit faire face à une hécatombe. Grenier, Martin, Nyamsi et Morel sont forfaits.