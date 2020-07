FC Nantes : les supporters ont tiqué sur un détail hideux du nouveau maillot

true

Le nouveau maillot du FC Nantes a été dévoilé. L’occasion pour les supporters de donner leur avis sur un sujet toujours sensible. Le coup semble réussi à un détail près…

Chaque année, l’annonce est très attendue par tous les supporters. À quoi ressemblera le prochain maillot de leur équipe de cœur ? Au FC Nantes, le marronnier ne dépareille pas et chaque fan a envie de donner son avis sur la tunique en question.

Présenté hier, le nouveau maillot domicile des Canaris conçue par Macron n’est pas révolutionnaire puisque l’on retrouve les célèbres bandes verticales vertes sur le fond jaune, mais ces dernières sont effacées sur la partie supérieure du maillot avec un effet brush.

impression visuelle que les joueurs ont une serviette de table, mais c’est sans doute le plus réussi depuis un moment, bien joué @MacronSports . Mais ce contrat pour avoir Synergie rouge, STOP ! — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 16, 2020

La tenue des Canaris se distingue également par quelques détails comme les 8 étoiles, chères au club et à ses supporters, qui sont présentes à l’intérieur du col V ou la phrase « On est Nantes » qui se retrouve sur l’étiquette du maillot. Globalement, ces éléments ont été bien accueillis par les supporters. « Des bandes (presque) pleines, et un sponsor toujours en rouge. Pour la forme, je le trouve pas moche loin de là », acquiesce Maxime Thomas, fondateur du site La Maison Jaune.

hey @FCNantes, pourrait-on imaginer que ce maillot soit vendu sans sponsor comme le propose le Celtic FC cette année. Ils laissent le choix entre les deux possibilités. Ce serait top et malin ! #FCNantes https://t.co/1TuaLcsXnC — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 16, 2020

Emmanuel Merceron ne dit pas le contraire mais s’offusque aussi de cette bande rouge qui casse le code couleurs jaune et vert historique du club. « Impression visuelle que les joueurs ont une serviette de table, mais c’est sans doute le plus réussi depuis un moment, bien joué Macron. Mais ce contrat pour avoir Synergie rouge, STOP ! Pourrait-on imaginer que ce maillot soit vendu sans sponsor comme le propose le Celtic FC cette année. Ils laissent le choix entre les deux possibilités. Ce serait top et malin », propose-t-il sur Twitter.

Le synergie en rouge c’est pas top, mais un sponsor doit être visible.. Sinon je le trouve très beau — Sebastien Brault (@bbreizh44) July 16, 2020

Sébastien Brault a moins d’imagination mais a aussi tiqué sur le rouge vif du sponsor. « Le synergie en rouge c’est pas top, mais un sponsor doit être visible.. Sinon je le trouve très beau », résume-t-il en guise de conclusion. Que les supporters du FC Nantes y voient du positif : et si ce rouge pétard avait été conçu pour déstabiliser les futurs adversaires des Canaris ?