LOSC, FC Nantes – Mercato : Mogi Bayat s’immisce dans le dossier David

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Jonathan David a exprimé son envie de rejoindre le LOSC. Mogi Bayat, l’homme à tout faire du FC Nantes, est impliqué.

Au FC Nantes, Mogi Bayat a ses entrées. Cet agent de joueurs franco-belge-iranien, fait en effet la pluie et le beau temps chez les Canaris depuis des mois. Il intervient pour chaque arrivée et sortie de joueur au sein de la maison jaune et verte.

Mais, Bayat pourrait bien faire des infidélités aux pensionnaires de La Beaujoire. Ce vendredi, auprès de l’Equipe, Jonathan David a publiquement émis le souhait de rejoindre le LOSC. À 20 ans, le joueur de La Gantoise souhaite rejoindre « le top projet de Lille ».

Problème, la révélation de Jupiler Pro League, 18 buts et 8 passes décisives en 27 matches, est bloquée. La Gantoise veut récupérer 30 millions d’euros pour sa pépite canadienne. Lille a proposé une offre ferme de 25 millions d’euros.

Pour débloquer ce dossier, La Gantoise a fait appel à… Mogi Bayat ! Une situation qui a provoqué l’étonnement de Jonathan David qui possède déjà un agent en la personne de Nick Mavromaras. « Mon agent a ramené l’offre de Lille, explique David. J’ai entendu dire qu’un autre agent avait été mandaté par La Gantoise pour négocier pour leur compte. Je ne le comprends pas. C’est à Gand de s’en expliquer. Moi, j’aimerais désormais que les choses avancent. »