FC Nantes – Mercato : Christian Gourcuff adoube une recrue

Arrivé libre en provenance de Liverpool, Pedro Chirivella sera une des attractions du FC Nantes. Christian Gourcuff est déjà sous le charme de sa recrue.

Au FC Nantes, Pedro Chirivella est amené à prendre la succession d’Abdoulaye Touré, dans un style complètement différent. Le capitaine du FCN est sur le départ avec des touches sérieuses en Italie.

Arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, l’Espagnol de 23 ans veut lancer sa carrière au plus haut niveau à la Beaujoire. Pour cela, Chirivella pourra compter sur le soutien sans faille de Christian Gourcuff. Pour l’Equipe, le coach des Jaune et Vert a fait une présentation de son nouvel élément. « C’est un très bon joueur de football. Il a joué en sentinelle avec Liverpool. Ce n’est pas un déménageur, c’est sûr. C’est un joueur intelligent et collectif. »

Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Jaune et Vert, Pedro Chirivella s’inscrit parfaitement dans le style de jeu offensif prôné par Gourcuff. « Si on veut jouer au football, il faut fair ces choix-là. J’avais suivi des matches des Reds, il n’y a pas besoin de le voir jouer trois heures. On remarque tout de suite la qualité de la passe, la disponibilité. Après, l’inconnue, c’est la transposition à la Ligue 1. Mais, depuis qu’il est avec nous, on a plus de garanties. » Pour la saison prochaine, le FC Nantes devrait avoir un milieu très joueur avec la paire Louza – Chirivella.