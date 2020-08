FC Nantes – Mercato : Gourcuff pointe un manque dans la préparation des Canaris

true

Freiné dans sa préparation par des cas de Covid-19, le FC Nantes souffre d’un manque de vitesse dans le jeu selon Christian Gourcuff, coach des Canaris.

À l’instar du LOSC, du RC Strasbourg, et de Montpellier, le FC Nantes connaît une préparation tronquée. Au sein de l’effectif professionnel, les Canaris ont été touchés par des cas de coronavirus. Forcément, la mise en quatorzaine de certains éléments rend plus difficile la montée en puissance avant la reprise de la Ligue 1.

Après le match nul face à Avranches (0-0), en match amical, Christian Gourcuff s’est inquiété concernant un déficit de vitesse dans le jeu. « On a témoigné d’une organisation cohérente, mais on a affiché un déficit de vitesse. On a eu le contrôle du match, on a joué à 80 % dans leur camp mais nous n’avons pas été capables d’accélérer pour créer des décalages. Au regard des conditions, on ne va pas tirer des conclusions. »

Pas de conclusion certes, mais le coach du FC Nantes a insisté sur ce point dans la suite de son propos. « Dans le pressing comme dans le replacement, on a aussi été cohérent. Il reste ce problème de vitesse dans le jeu qu’il faudra résoudre. » Surtout que les Jaune et Vert devront être en pleine possession de leurs moyens pour la première journée de Ligue 1. Ils seront attendus par les Girondins de Bordeaux, le samedi 22 août à 17 heures, pour le derby de l’Atlantique.