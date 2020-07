FC Nantes – Mercato : la piste d’un nouveau buteur s’accélère enfin

true

La relégation de Leganés en deuxième division espagnole pourrait permettre au FC Nantes d’accélérer enfin pour Roger Assalé (26 ans).

Lors du second Mercato, le FC Nantes va chercher à recruter un attaquant. Si Waldemar Kita planche plutôt pour l’arrivée d’un vrai « n°9 », Christian Gourcuff rêve plutôt d’un joueur polyvalent capable de s’aligner sur tout le front de l’attaque. Pour le technicien breton, Roger Assalé (Leganés, 26 ans) serait même la cible parfaite…

Prêté par les Young Boys de Berne en Liga, Assalé a enfin vu son avenir se décanter à l’occasion de la dernière journée de Liga. Premier relégable avant ce dernier acte dominical, son club devait gagner contre le Real Madrid et espérer un faux pas du Celta Vigo pour se sauver. Cela n’a pas été le cas : le nul face aux hommes de Zinédine Zidane (2-2) couplé à celui des Galiciens face à l’Espanyol Barcelone a été fatal. Cela pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour le FC Nantes.

En plus, Assalé a encore marqué…

Si le club ibérique se sauvait alors l’option d’achat automatique d’Assalé – entre 5 et 6 M€ – aurait été automatiquement levée. Ce qui ne sera donc pas le cas. À l’échelon inférieur, Leganés n’aura pas les moyens de le conserver et l’attaquant rentrera à Berne où il a encore un an de contrat… Et le FC Nantes pourra alors formuler une offre pour tenter de l’attirer. Cerise sur le gâteau, l’attaquant de 26 ans a encore marqué un but contre le Real Madrid, son deuxième en deux matches…