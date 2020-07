FC Nantes – Mercato : la piste Kiko Femenia se complique déjà

true

Durant ce mercato, le FC Nantes de Christian Gourcuff souhaite renforcer le poste d’arrière latéral. Pisté, Kiko Femenia est très demandé sur le marché.

En pleine préparation estivale, le FC Nantes espère boucler au plus vite ses emplettes sur le marché des transferts. Les Canaris cherchent encore du renfort. Ils espèrent les venus d’un arrière latéral polyvalent et d’un buteur. Pour renforcer leurs ailes, les Jaune et Vert s’intéressent au profil de Kiko Femenia (29 ans).

Mais, selon Todofichajes, Valence a également flairé le bon coup. Relégué en Championship, Watford pourrait perdre un de ses tauliers cet été. En Angleterre, Femenia sort d’une saison pleine avec 28 apparitions en Premier League, pour une passe décisive.

Sous contrat jusqu’en 2021, Femenia, qui côtoie Étienne Capoue (ex-Toulouse) et Abdoulaye Doucouré (ex-Stade Rennais), pourrait être libéré de sa dernière année de contrat avec le club londonien. Valence, dernier 9e de Liga, souhaiterait même faire coup double en recrutant Gerard Delofeu (26 ans), ancien grand espoir du FC Barcelone.

Forcément, la situation contractuelle de Femenia représente une belle opportunité de marché. Mais, face à un club historique de Liga, le FC Nantes aura des difficultés à lutter. Pisté, selon les rumeurs par les pensionnaires de la Beaujoire, Pedro Rebocho (25 ans, EA Guingamp) devrait être un dossier plus facile à conclure.