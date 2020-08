FC Nantes – Mercato : Mogi Bayat a fait une infidélité en faveur du LOSC

true

Homme prépondérant des derniers mercatos du FC Nantes, Mogi Bayat a facilité le transfert de Jonathan David de la Gantoise au LOSC.

Au contraire du plus grand nombre, les amoureux du FC Nantes connaissent très bien le nom de Mogi Bayat. Ce dernier, agent de joueurs franco-belge-iranien, participe activement au recrutement des Canaris depuis des mois. Il intervient pour chaque arrivée de joueur au sein des pensionnaires de La Beaujoire.

Cette fois, le business a contraint Mogi Bayat à faire une infidélité au FC Nantes. Selon Sacha Tavolieri, journaliste chez RMC, l’agent de joueurs s’est immiscé dans le dossier Jonathan David. Dans les prochains jours, le joyau de la Gantoise est attendu au LOSC. Le Canadien devrait s’engager avec les Dogues pour 32 millions d’euros. Le natif de Brooklyn (États-Unis) devra prendre la succession de Victor Osimhen, parti à Naples.

En froid, les discussions ont parfois été houleuses entre les parties prenantes du dossier. Mais, il semblerait que Mogi Bayat a su calmer les ardeurs des clubs et du joueur pour finaliser l’affaire. « Lille et Gand peuvent remercier Mogi Bayat, Encore lui, le grand gagnant », a conclu Sacha Tavolieri. Le marché des transferts vient d’ouvrir ses porters et Bayat a déjà réalisé un gros coup. Pendant ce temps, le FC Nantes recherche toujours un attaquant. Business is business…