FC Nantes – Mercato : Renaud Emond s’attendait à autre chose au FCN

true

Débarqué au FC Nantes au cours du mercato hivernal, Renaud Emond (28 ans) n’a pas eu tout le loisir de s’acclimater à sa nouvelle vie nantaise. Pourtant, le temps presse.

Christian Gourcuff n’a pas semblé très satisfait de son duo d’attaque Emond-Coulibaly contre Anderlecht (0-0). L’entraîneur du FC Nantes ne veut toutefois pas encore tirer trop d’enseignements au vu du faible temps de jeu partagé entre les deux hommes. L’attaquant belge partage son opinion mais a déjà promis du mieux pour la suite.

« Je suis d’accord mais ce n’est que notre deuxième match. C’était un peu compliqué avec ce qu’il s’est passé (les tests Covid), a-t-il assuré dans les colonnes d’Ouest France. Il faut être indulgent à ce niveau-là (avec son entente avec Coulibaly). Il y a eu des absents de dernières minutes et nous n’avons jamais vraiment travaillé ensemble donc les automatismes ne peuvent pas se créer sur une mi-temps. Je suis plus un numéro neuf et sur la première mi-temps j’étais plus en décrochage. Pour avoir une complémentarité, il faut plusieurs matches. J’espère pouvoir évoluer, connaître encore mieux mes coéquipiers et marquer des buts cette saison. »

« C’est sûr que je m’attendais à autre chose »

En creux, Emond fait référence au manque de son faible temps d’acclimatation en raison de son arrivée en cours de saison (9 janvier) mais surtout d’une blessure et du confinement lié au coronavirus. Du coup, il reste un peu sur sa faim. « C’est sûr que je m’attendais à autre chose, avoue l’ancien avant-centre du Standard de Liège dans Ouest France. J’ai joué rapidement, j’ai très vite marqué mon premier goal et après j’ai eu le malheur de me blesser juste avant le confinement, ça m’a un petit peu freiné. » Après un premier but prometteur contre l’OL, dix jours après son arrivée, l’attaquant belge est resté muet et n’aura été titulaire qu’à trois reprises.