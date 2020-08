FC Nantes – Mercato : un derby de la lanterne pour Abdoulaye Touré

true

Annoncé sur le départ, Abdoulaye Touré, capitaine du FC Nantes, serait dans le viseur de deux clubs de Serie A : la Sampdoria et le Genoa.

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Touré pourrait bien mettre les voiles cet été. À l’instar de Valentin Rongier, parti à l’OM la saison passée, le milieu relayeur souhaite connaître une nouvelle aventure. Sous contrat jusqu’en 2022, le franco-guinéen possède de sérieuses touches.

Selon Santi FM, journaliste chez Foot Mercato et très bien renseigné sur le marché des transferts, un derby de la Lanterne se mettrait en place pour Touré. À 26 ans, il pourrait devoir faire un choix entre la Sampdoria et le Genoa, respectivement 15e et 17e de la dernière Serie A. Dur en affaires, Kita est enclin à céder le natif de Nantes qui arrive en fin de cycle du côté de la Beaujoire. Un bon de sortie a même été convenu avec le joueur. Pour s’attacher les services de Touré, les deux clubs de Gênes devront aligner une offre avoisinant 8 à 10 millions d’euros.

Homme de base de Christian Gourcuff la saison passée (27 apparitions pour 3 buts en Ligue 1), Touré manquera aux Canaris. Mais, comme toujours, les Jaune et Vert sont dans l’obligation de lâcher leurs belles valeurs marchandes pour dégager des liquidités. Cette fois, elles pourraient servir à miser gros sur un buteur, priorité dictée par l’organigramme du FC Nantes.