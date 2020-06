FC Nantes – Mercato : une piste bidon en attaque dévoilée !

true

À la recherche d’un avant-centre dans ce mercato, le FC Nantes ne devrait pas accueillir Vincent Aboubakar. Le Camerounais est en difficulté à Porto.

Au FC Nantes, tous les supporters attendent de savoir le nom du prochain buteur. Lors de sa rentrée médiatique, Christian Gourcuff a concédé qu’il désire obtenir un attaquant en plus avant la fin du mercato. Waldemar Kita est très clair à ce sujet : il faut attirer un grand nom, quitte à y mettre le prix.

Des rumeurs évoquent que le FC Nantes serait prêt à investir 7 à 8M€ sur l’heureux élu. À la Beaujoire, il devra redynamiser une attaque trop dépendante des fulgurances de Moses Simon la saison passée. À la recherche de l’oiseau rare, les Canaris ont tenté une approche pour Adolfo Gaich. À 21 ans, le buteur est une des plus belles promesses du football argentin. Mais, San Lorenzo se montrerait gourmand (8-9M€) pour un joueur en fin de contrat dans un an. De plus, ce profil ne fait pas l’unanimité en interne.

En difficulté au FC Porto, Vincent Aboubakar (28 ans) veut se relancer. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1 et le coach Christian Gourcuff. Les deux hommes se sont côtoyés à Lorient (2012-2013). Son profil épouse la volonté du coach du FC Nantes d’avoir un attaquant touche-à-tout, capable de participer et de conclure les offensives.

Mais, s’il a été évoqué dans les rumeurs, Vincent Aboubakar (28 ans) est sans doute une piste bidon. Selon David Phelippeau, journaliste chez 20 minutes, le FC Nantes ne s’intéresse pas à l’ancien Merlus. Pour les Nantais, il faudra encore être patient avant de connaître la nouvelle tête de proue de l’attaque. Il aura la lourde tâche de faire oublier le regretté Emiliano Sala.