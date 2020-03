FC Nantes – Mercato : une recrue estivale se fait enfin respecter

true

Un but de Benjamin André a provoqué la défaite du FC Nantes dimanche dernier contre le LOSC (0-1), nettement dominateur à la Beaujoire. Une désillusion de plus à domicile pour les Canaris qui restent sur une très vilaine série, chez eux, où ils n’ont remporté aucun de leurs 7 derniers matchs (1 nul, 6 défaites).

𝐿𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 🟡🟢 Huguette, abonnée depuis 1980, 9⃣0⃣ ans prochainement 👇 https://t.co/6cJW6pyPj4 — FC Nantes (@FCNantes) March 2, 2020

La série inquiète notamment Nicolas Pallois. Dennis Appiah l’a évoquée également, en se montrant plus optimiste que son coéquipier. Et sur le site du club, le Toulousain, arrivé d’Anderlecht cet été, a également évoqué sa situation personnelle, lui qui totalise 21 matches, déjà, cette saison.

« Je suis arrivé dans un groupe que je ne connaissais pas, explique le latéral. Je suis rentré naturellement, sans faire de faux-semblant, c’est-à-dire comme je suis moi : un peu réservé. J’étais à l’écoute et attentif à tout pour m’adapter le plus vite possible et poser mes bases. Petit à petit on apprend à connaître les gens et quand on s’investit bien à l’entraînement on apprend à connaître plus vite. Lorsqu’on est bon su le terrain les gens vont plus vite vers toi. »