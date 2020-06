FC Nantes – Mercato : Waldemar Kita va devoir gérer plusieurs urgences

true

Le FC Nantes va entamer des négociations pour prolonger deux de ses Espoirs, Batista Mendy et Randal Kolo Muani.

Alors qu’il est plutôt attendu sur le recrutement d’une pointure en attaque, Waldemar Kita se retrouve avec quelques dossiers urgents à gérer au FC Nantes. En effet, comme le rappelle « Ouest-France », bon nombre de joueurs du cru arrivent en fin de contrat en 2021 et les Canaris entendent solutionner la question de ces « pépites » durant l’été 2020.

Les discussions auraient déjà commencé pour Batista Mendy (milieu, 20 ans) qui va intégrer le groupe pro la saison prochaine. Elles devraient ne plus tarder pour Randal Kolo Muani (attaquant, 21 ans), revenu d’un prêt concluant à Boulogne-sur-Mer (National 1) et qui aura sa chance durant la préparation.

Deux dossiers moins urgents

Le FCN va également devoir trancher sur deux dossiers d’encadrant défensifs de l’équipe réserve Roli Pereira (24 ans) et Josué Homawoo (22 ans), eux aussi dans leur dernière année de contrat. Tout comme Thomas Basila (21 ans), plus ou moins poussé vers la sortie par les supporters après sa performance décevante contre Lyon en début d’année. Les dossiers Elie Youan et Bridge Ndilu sont moins urgents, les deux attaquants étant sous contrat jusqu’en juin 2022.