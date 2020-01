FC Nantes : premier but, supporters… Emond marqué par sa première à la Beaujoire

true

Il n’aura pas mis longtemps à se mettre les supporters du FC Nantes dans la poche. A peine un quart d’heure de jeu et l’attaquant belge, arrivé il y a quelques jours du Standard de Liège, a inscrit un but pour sa première à la Beaujoire.

Même si le bémol de la défaite subsiste, Renaud Emond a forcément confié sa satisfaction sur un plan individuel dans un entretien à Ouest France. « Je suis bien sûr content d’avoir marqué pour mon premier match à la Beaujoire. Moses déborde son défenseur et il me met un centre du gauche. J’arrive me libérer du marquage de mon homme (défenseur) pour mettre une tête au premier piquet (poteau). Ce qui est dommage aussi c’est qu’on a eu des occasions de faire 2-2 assez vite derrière. Cela aurait alors été un autre match aussi ».

Malgré ce mauvais résultat, Emond sait que ce but va faciliter son intégration chez les Canaris. « C’est toujours positif de marquer rapidement quand on arrive dans un nouveau club. C’est bon pour ma confiance. Maintenant, j’espère enchaîner ». Pour cela, Emond peut déjà compter sur le soutien du public nantais. La Beaujoire semble en effet avoir déjà adopté celui qui a adoré découvrir cette chaude ambiance. « C’est un très gros stade, très grosse ambiance et beau public. Ça fait plaisir de jouer dans ce stade. J’espère qu’il y aura encore de plus grosses ambiances par la suite. Ça fait chaud au cœur d’être accueilli comme ça après un match. Ça ne fait pas longtemps que je suis là et quand je vois ça, ça donne envie de mouiller le maillot », a confié Emond.