FC Nantes – PSG (1-2) : Pierre Ménès distribue les bons points

false

A quinze jours de son déplacement à Dortmund en Ligue des champions, le PSG n’a pas franchement rassuré hier malgré sa victoire au FC Nantes. Pendant plus d’une heure, les Parisiens n’ont pas forcé, mais à 2-0, ils ont commis une erreur qui a permis à Moses Simon de réduire le score, et leur fin de match est devenue pénible.

« On a eu droit à un drôle de match à Nantes, où le PSG a joué à sa main pendant 70 minutes, menant 2-0 suite à un excellent centre en retrait de Mbappé pour la reprise de Di Maria qu’Icardi ne fait qu’effleurer de façon involontaire – chapardant sans le vouloir un but à son compatriote -, puis grâce à une tête de Kehrer sur un corner de Di Maria, commente Pierre Ménès. Paris semblait intouchable, Nantes était inexistant sur le plan offensif. Et il a fallu une énorme bourde de Kimpembé, qui a tenté une improbable passe en talonnade à quarante mètres de son but chipée par Simon qui a fait parler sa vitesse avant de tromper Navas de près, pour redonner espoir et force aux Canaris et semer le doute dans l’équipe parisienne. »

Selon Ménès, Keylor Navas a été décisif, et Presnel Kimpembe n’a pas marqué des points…

« Le PSG qui avait auparavant raté à plusieurs reprises le but du KO par manque de réalisme, a subi en fin de match les assauts nantais qui ont eu trois énormes occasions d’égaliser, deux vendangées par l’attaquant belge Emond et une autre par l’excellent Simon qui a perdu son duel avec Navas. Le gardien costaricien a clairement sauvé un PSG pas très serein dans les dernières minutes. En même temps, il y a peu de chances qu’on voit une charnière Kimpembé-Kehrer à Dortmund. Bref, à l’arrivée ce match restera une péripétie pour la formation de Tuchel qui n’a aucune blessure à déplorer et cinq jours devant elle avant de recevoir Lyon au Parc. »