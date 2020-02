FC Nantes : Waldemar Kita riposte après le défaite face au Stade Rennais

true

Le revers n’est donc pas digéré. Toujours pas. Et peu importe que le FC Nantes ait, depuis, perdu un autre match, face au PSG. Ce qui irrite Waldemar Kita, le président, au plus haut point, ce sont les deux buts encaissés en toute fin de match contre le Stade Rennais vendredi dernier.

Un agacement tel que l’homme fort des Canaris, comme le raconte Ouest-France, a pris sa plume, son crayon, et a envoyé un courrier à la Direction Technique de l’arbitrage, et à son homme fort Pascal Garibian, pour demander des comptes. Cette lettre, Ouest-France se l’est procurée et voici ce qu’il en ressort.

🔴 Arbitrage du derby breton : le FC Nantes demande « des éclaircissements » à M. Garibian, directeur technique de l’arbitrage. Plus d’infos : https://t.co/rf8Bq2gHUp pic.twitter.com/9MDqDU0pEg — Ouest-France Sports (@sports_ouest) February 5, 2020

« Meurtris par les conditions quasi historiques de cette défaite, nous n’avons pas souhaité réagir à chaud et encore moins polémiquer, mais il nous appartient d’obtenir désormais des éclaircissements de votre part sur les 2e et 3e buts du Stade Rennais. L’utilisation de la VAR, dans ces deux situations, aurait dû empêcher toute polémique alors que c’est malheureusement le contraire qui s’est produit.

Comment expliquer que l’arbitre en charge de la Var n’ait pas demandé à l’arbitre central de venir lui-même analyser la position de Niang ? Et comment faire confiance à un révélateur de hors-jeu qui chaque semaine démontre ses limites et se trouve au centre de polémiques ? »