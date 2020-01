PSG, FC Nantes : les Canaris aussi ont leurs 4 Fantastiques !

true

Depuis que Waldemar Kita est à sa tête, le FC Nantes est plus souvent critiqué pour ses choix de recrutement qu’il n’est encensé. Mais l’été dernier, le FCN ne s’est pas trompé en allant chercher Alban Lafont, Ludovic Blas, Medhi Abeid et Moses Simon.

🔜 Show time à la Beaujoire avec la réception sur 1 mois de @OL , @girondins puis du @PSG_inside ! ⚡ 🎟️ Votre place sur https://t.co/trUrT0VqSt pic.twitter.com/sSQqI3CpvK — FC Nantes (@FCNantes) 16 janvier 2020

Toutes les recrues ont été décisives à Geoffroy-Guichard

Les quatre recrues estivales ont brillé le week-end dernier lors de la victoire des Canaris à Saint-Etienne. Medhi Abeid et Ludovic Blas ont marqué. Moses Simon, aligné en pointe, a délivré une passe décisive et a posé de gros soucis à la défense verte. Et la rencontre aurait pu prendre une autre tournure si Lafont ne s’était pas interposé en début de partie sur un tir d’Arnaud Nordin. Arrivé cet hiver, Renaud Emond devra en prendre de la graine !