Stade Rennais – FC Nantes (3-2) : Niang, VAR… Ménès tranche sur les polémiques du derby

Vendredi soir, le choc entre le Stade Rennais et le FC Nantes a sans doute offert un des plus beaux scénarios de la saison en Ligue 1. Menés à l’entrée de la 95e minute, les hommes de Julien Stéphan ont réussi un improbable retournement de situation (3-2).

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur cette affiche folle, estimant que le scénario montre qu’une belle étoile plane au dessus des Rennais. Avant de revenir sur quelques polémiques qui ont émaillé la rencontre. « Il y a quelque chose dans l’air qui semble indiquer que c’est la bonne pour les Bretons. Il faut reconnaître aux hommes de Stéphan une certaine combativité et la capacité à ne jamais lâcher. Ils ont ainsi réussi à faire basculer le match dans les arrêts de jeu en égalisant sur un plat du pied de Bourigeaud – sur lequel, je suis désolé, Niang ne fait pas action de jeu puisqu’il n’est pas dans le champ de vision de Lafont -, puis grâce à un but de Raphinha qui a bien repris un tir en pivot du même Niang. But validé à juste titre par la VAR. »

Par ailleurs, alors que la gestion du temps additionnel a fait enrager certains supporters du FC Nantes, Pierre Ménès estime que la situation a été menée sans accroc. « Alors depuis le match j’entends et je lis énormément de supporters nantais râler sur les sept minutes d’arrêt de jeu. Sauf que : trois minutes d’arrêts de jeu pour les fumigènes des supporters nantais, trois minutes pour les six changement effectués, plus une bagarre et l’utilisation de la VAR, les six minutes elles sont là. Avec une nouvelle utilisation de la VAR dans les arrêts de jeu, les sept minutes sont largement justifiées et il n’y a donc pas matière à crier au scandale », a conclu Ménès.