Nice discute pour Ramsey, Comolli prévient le FC Nantes, Reims vise une pépite de la Juve

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

OGC Nice : négociations pour Aaron Ramsey

S'il n'a signé que pour un an avec une année en option en fonction du nombre de matchs disputés, Aaron Ramsey (32 ans) se plait et devrait rester à l'OGC Nice. Selon L'Equipe, les discussions ont démarré avec le Gallois et devraient aboutir à la signature d'un contrat d'au moins deux saisons supplémentaires.

AS Monaco : le successeur de Paul Mitchell est trouvé...

Si l'anglais Paul Mitchell va quitter son poste de directeur sportif de l'AS Monaco, le successeur de ce dernier est trouvé. Après avoir sondé (et essuyé le refus !) de Florian Maurice (Stade Rennais), le club asémite va enrôler le brésilien Thiago Scuro, directeur exécutif du Red Bull Bragantino (D1 brésilienne). C'est Foot Mercato qui dévoile cette information.

?EXCL : Thiago Scuro ?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᄍ?



▫️Paul Mitchell a trouvé son remplaçant à l'AS Monaco : il s'agit de Thiago Scuro, le directeur exécutif du Red Bull Bragantino.https://t.co/6lEPs4f0JN



Avec @sebnonda — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 7, 2023

… Et Jean Lucas se rapproche du Portugal

Poussé vers la sortie à l'ASM afin de libérer une place d'extracommunautaire, l'ancien lyonnais Jean Lucas (24 ans) a quelques portes de sortie en D1 portugaise. Selon Record et O Jogo, le Sporting Lisbonne est particulièrement intéressé et prêt à payer 5 M€ pour le milieu de terrain formé à Flamengo. Monaco réclame pour le moment 9 M€ pour ses services.

Et aussi...

LOSC : Edon Zeghrova absent à Angers

En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge d'Angers ce samedi (17h), le LOSC est bel et bien privé de son héros du dernier match face à Lorient, Edon Zeghrova. Incertain, le Kosovar n'est finalement pas dans le groupe de Paulo Fonseca :

Toulouse FC : seule la victoire en Coupe intéresse Damien Comolli

Si le Toulouse FC réalise déjà l'une des plus belles saisons de son histoire et va rejouer une finale de Coupe de France 66 ans après son dernier et seul succès dans la compétition, le président Damien Comolli n'est pas rassasié comme il l'a assuré à France 3, prévenant notamment le FC Nantes sur ses ambitions :

« Ce sera beau seulement si on gagne cette Coupe de France, sinon, ce ne sera pas beau. Mais emmener tout le peuple violet à Paris pour la première fois depuis 66 ans, c'est beau. Je ne veux pas qu'on ait de regret. Il n'y aura de la valeur que si on la gagne. C'est l'objectif. Les plus grands exploits depuis 3 ans, ce n'est pas nous qui les avons réalisés, ce sont les supporters. Remplir le Stadium, avoir cette ambiance à tous les matchs, être aussi nombreux en déplacements comme à Annecy, c'est exceptionnel. Ils sont beaucoup plus performants que nous depuis deux ans et demi ».

Reims – Brest : Balogun aurait pu être … Brestois

Ce dimanche, Brest affronte le Stade de Reims. L'occasion d'apprendre par le biais du Télégramme que la révélation champenoise de la saison Folarin Balogun aurait pu signer en prêt... en Bretagne.

« Balogun faisait partie de ces joueurs évoluant dans des grands clubs européens, en manque de temps de jeu et potentiellement désireux de s’aguerrir dans des clubs intermédiaires comme Brest (…) On avait défini le profil que l’on recherchait et établi une liste de noms qui nous semblait faisables d’un point de vue financier, qu’on avait soumis au staff », avance le directeur sportif Grégory Lorenzi.

A l'époque, Michel Der Zakarian n'avait pas donné suite, poussant pour Terem Moffi avant de finalement se rabattre sur le flop Islam Slimani. Malgré tout, Lorenzi comprend les doutes de son coach à l'époque : « Balogun, c’était un jeune, méconnu. Et certains entraîneurs ont besoin d’être rassurés. (Avec Slimani), ça n’a pas marché, mais ça aurait pu (…) Je ne me focalise pas sur Balogun. Ce n’est pas le premier, ni le dernier joueur qu’on rate. Passer à côté d’opportunité fait partie de notre travail ».

Reims : un stoppeur de la Juventus dans le viseur

Si l'on en croit l'excellent Nicolo Schira, le Stade de Reims prépare bel et bien le terrain en vue de son recrutement estival et de la venue d'un défenseur. Un scout du club champenois était à San Siro vendredi soir pour superviser le défenseur belge de la Juventus, prêté à Empoli cette saison, Koni De Winter (20 ans).

A #Reims’ scout is tonight at San Siro for Milan-Empoli to monitore #Juventus’ centre-back Koni #DeWinter (born in 2002). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2023

Montpellier : Léo Leroy ne se voit pas imiter son père

Fils du grand voyageur Jérôme Leroy (12 clubs!), Léo Leroy se voit de son côté beaucoup plus sédentaire que son paternel. C'est en tout cas ce que le jeune milieu a confié lors d'un entretien à So Foot :

« Mon père ? Lui était un peu plus fou, il aimait bien changer et se faire de nouveaux challenges. On voit bien à Montpellier que j‘ai besoin de temps, de stabilité… Puis, pourquoi changer quand tout se passe bien ? Il faut trouver le bon moment pour sortir de sa zone de confort. Je me sens bien ici, j’espère y jouer longtemps et j’ai cette envie de m’inscrire dans la durée dans un club. »

SCO Angers : Bouhazama négocie bel et bien son départ

Démissionnaire de son poste d'entraîneur après la grosse polémique il y a un mois, Abdel Bouhazama va bel et bien quitter le SCO Angers malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025. D'après Le Courrier de l'Ouest, l'ancien éducateur de l'ASSE – qui n'a pas repris ses fonctions à la tête du centre de formation, laissé à Sébastien Degrange depuis le 1er février – négocie actuellement les conditions de son départ.