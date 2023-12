OGC Nice, AS Monaco, RC Strasbourg… Les projets de la Ligue 1 au Mercato d’hiver

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ils seront actifs en janvier

OGC Nice : un latéral droit et au moins un milieu ?

La situation particulière de Youcef Atal pousse le Gym à se séparer de son latéral droit algérien à six mois de la fin de son contrat. Francesco Farioli a réclamé qu’on lui recrute un remplaçant. Avec la blessure pour plusieurs semaines de Khéphren Thuram et la CAN qui va toucher son effectif (6-7 joueurs concernés), l’Italien a également en tête de faire venir un milieu axial supplémentaire. Tout dépendra des moyens donnés par Ineos pour ce double projet… et d’une possible vente en Angleterre de Jean-Clair Todibo qui pourrait permettre de gros investissements. Il faudrait néanmoins le remplacer. On parle aussi de la venue d'un ailier.

RC Strasbourg : une belle enveloppe pour trois jeunes

Les américains de BlueCo auraient préparé une enveloppe comprise entre 20 et 35 M€ sur ce Mercato d’hiver. Le RCSA est en quête d’un latéral gauche et de deux attaquants excentrés avec un critère bien précis : continuer le recrutement de prospects de moins de 23 ans. Il y a aussi une réflexion sur le remplacement de Lebo Mothiba en attaque.

Montpellier : Der Zakarian a changé ses priorités

« On va essayer de prendre un joueur », a fait savoir Michel Der Zakarian après le nul du MHSC face à l’OM (1-1). Après avoir fait signer début décembre Tanguy Coulibaly (libre), les Héraultais visent désormais un défenseur pour disposer de suffisamment de solutions avec le départ de Kiki Kouyaté à la CAN. Il n’est finalement plus question de faire venir un piston ou un milieu défensif.

FC Lorient : trois recrues pour les Merlus

Alors que le décrié Régis Le Bris ne compte pas modifier son équipe « dans les grandes lignes », les Merlus vont avoir quelques besoins avec les départs à la CAN. Trois éléments sont poussés vers la sortie (Grbic, Innocent et Boisgard) et Lorient cherche un défenseur central, un milieu droit ainsi qu’un attaquant polyvalent.

Le Toulouse FC veut passer à l’attaque

Si RedBird le lui permet, Damien Comolli souhaite renforcer l’effectif du Toulouse FC. Il souhaite au moins un ailier pour compenser la grave blessure de Zakaria Aboukhlal, l’idée de recruter un attaquant supplémentaire pour pallier au départ à la CAN de Franck Magri est aussi étudié.

Ils sont à l’affût en cas d’opportunités

AS Monaco : un défenseur, unique objectif de l'hiver

Adi Hütter a demandé du renfort (un défenseur central et un piston gauche) pour compenser les six absents du mois de janvier (CAN et Coupe d’Asie) et les blessés ou suspendus. Réponse de Thiago Scuro le directeur sportif ? Ce sera à priori un seul joueur : « On n’a pas besoin de quelques recrues parce que l’équipe est bonne mais tout le monde sait que nous ciblions un autre défenseur central cet été. On va continuer dans ce sens cet hiver ». L'ASM tente Lilian Brassier (Brest) et garde un oeil sur d'anciennes pistes estivales...

FC Metz : Mikautadze et puis c’est tout ?

Disposant d’à peine « 1 ou 2 M€ » pour se renforcer, Metz est sur le point de signer un gros coup en se faisant prêter son ancien goleador Georges Mikautadze, en panne de temps de jeu à l’Ajax Amsterdam. Il pourrait y avoir un second renfort offensif en fonction des opportunités en plus du Géorgien.

Clermont-Foot : pas de folie mais un buteur éventuellement

Aussi étonnant que cela puisse paraître du fait du classement, le Clermont-Foot ne souhaite pas spécialement bouger sur le Mercato comme l’a reconnu Pascal Gastien : « On a déjà travaillé et on regarde. Mais une nouvelle fois, je ne veux pas prendre pour prendre, pour ne pas déstabiliser le groupe. Je pense qu’on est capable de s’en sortir avec ce groupe-là ». Les besoins portent essentiellement sur une opportunité en attaque pour relancer l’attaque la moins prolifique de l’Hexagone.

Ils ne bougeront pas

Stade Brestois : le statuquo comme politique Mercato

La saison du SB29 se déroulant plutôt bien, le Stade Brestois souhaite rester au maximum en l’état cet hiver. Éric Roy a d’ailleurs été très clair sur la question : « S’il n’y a pas de départ, il n’y aura pas la volonté de recruter. S’il y a une opportunité pour préparer l’avenir, on verra mais a priori on n’a pas trop de moyens donc je ne vois pas comment on peut faire un Mercato animé ».

Stade de Reims : tout a déjà été anticipé avec Will Still

A l’affût seulement en cas d’opportunité, le Stade de Reims n’a « aucune volonté de recruter » en janvier selon son président Jean-Pierre Caillot. En Champagne, tout a déjà été géré par anticipation et en accord avec le coach Will Still, qui va rester aux commandes de l’équipe en deuxième partie de saison malgré des rumeurs l’envoyant en Angleterre.

Le Havre : rien à signaler en janvier

Dans un entretien au Quotidien du Sport début décembre, Jean-Michel Roussier, le président du HAC, a été très clair sur le Mercato d’hiver : « Nous ne ferons rien ». Même si la CAN amputera Lucas Elsner de plusieurs joueurs importants (Sangante et sans doute Ayew pour ne citer qu’eux), il faudra faire avec les moyens du bord en s’appuyant sur les points d’avance glanés sur la première partie de saison.

