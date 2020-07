OL, FC Nantes – Mercato : Tatarusanu ne regrette pas d’avoir quitté les Canaris

true

Ciprian Tatarusanu (34 ans), arrivé livré à l’OL l’été dernier après son passage réussi au FC Nantes, ne regrette pas d’y avoir signé malgré son statut de remplaçant.

L’OL a réalisé un recrutement teinté de plusieurs couacs l’été dernier. Alors que Joachim Andersen ne s’est pas imposé en défense centrale, Ciprian Tatarusanu n’a pas fait mieux dans les cages malgré une qualité certaine. Il faut dire que l’ancien gardien du FC Nantes (34 ans) avait été recruté pour n’être que la doublure d’Anthony Lopes. Les dés étaient pipés dès le départ.

« Quand j’ai parlé avec Florian, il m’avait dit que j’avais une chance de débuter comme tous les autres. Comme j’ai une grosse confiance en moi, j’ai accepté cette proposition, explique-t-il dans L’Équipe. Et je me suis entraîné chaque semaine pour jouer. J’ai su gérer tout ça grâce à mon expérience. C’était une année bizarre, mais j’ai aussi beaucoup appris. C’est la première fois que je ne joue pas, mais je respecte toujours les choix des entraîneurs. »

« C’est mieux de venir et de ne pas réussir que de ne pas venir et de nourrir des regrets »

Interrogé ensuite sur un quelconque regret d’avoir quitté libre le FC Nantes pour rejoindre l’OL, le portier roumain n’en a émis aucun. « C’est mieux de venir et de ne pas réussir que de ne pas venir et de nourrir des regrets. Et regardez, je dispute la finale de la Coupe de la Ligue. Si on la gagne, ce sera une très bonne année, poursuit-il. Je me suis mis dans la peau de tous les autres coéquipiers qui étaient remplaçants. Tu te dois d’être encore plus pro. Beaucoup de joueurs dans cette situation lâchent un peu, perdent en intensité, perdent de leur motivation. Ça n’a pas été mon cas. J’ai bossé sur plein de domaines, la concentration notamment. »