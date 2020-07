OM, FC Nantes – Mercato : Pape Gueye a une bonne raison d’avoir snobé les Canaris

true

Recruté par l’OM au mercato, Pape Gueye (21 ans) ne semble pas regretter son choix estival, lui qui était pourtant courtisé par le FC Nantes et le Stade Rennais.

Pape Gueye a fait forte impression pour ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs de l’OM. Titulaire contre le FC Pinzgau la semaine dernière en amical (5-1), l’ancien milieu du Havre a même marqué son premier but avec le club phocéen. Et quelques jours plus tard, il a enchaîné en disputant une période de bonne facture contre Heimstetten (6-1).

André Villas-Boas n’a déjà pas tari d’éloges concernant un joueur pour qui il avait poussé personnellement en coulisses. Sa maturité dans le jeu est un atout dont raffole déjà l’entraîneur de l’OM. Au FC Nantes et au Stade Rennais, Christian Gourcuff et Julien Stéphan avaient sans doute aussi décelé cette qualité chez Gueye. L’intéressé ne regrette pas son choix d’avoir signé à l’OM cet été. La raison est simple : il rêve de disputer la Ligue des champions, et le club phocéen était le seul à lui permettre d’accrocher son Graal de manière certaine la saison prochaine.

« Un rêve d’être dans une équipe qui joue la Champions League »

« C’est un rêve d’être dans une équipe qui joue la Champions League. Ils ont fait du bon travail l’année passée, j’ai suivi pratiquement tous les matches, a-t-il glissé aux médias officiels de l’OM. C’est un rêve en plus de jouer pour l’Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome où je n’ai jamais eu la chance de jouer. On m’en a parlé et c’est un rêve. »