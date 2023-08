OM, FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : Dimitri Payet a choisi son futur club !

La bombe est tombée il y a quelques minutes et elle émane du très fiable Fabrizio Romano : selon le spécialiste Mercato italien, Dimitri Payet (36 ans), libre depuis la résiliation de son contrat à l'OM, a choisi entre toutes ses destinations possibles.

Dragué par quelques clubs de Ligue 1 (Nantes notamment) mais désireux de finir à l'étranger, le Réunionnais disposait de touches en Arabie Saoudite, en Argentine, en Turquie et au Brésil. L'ancien international tricolore a choisi le pays du football-roi... et le Vasco de Gama.

Dimitri Payet viendrait tout juste de signer un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2025, dans un très grand nom du football brésilien. Un Vasco de Gama quand même en difficulté car avant-dernier du Brasileiro cette saison (12 points pris en 17 matchs).

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 ?¬レᆰ️⚫️?



Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.



He’s ready for new chapter in Brazil ?￰゚ヌᄋ pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa