OM – OL : décision mercredi pour l'Olympico, le passage des Gones à la DNCG fixé !

Si on sait déjà que la rencontre OM – OL se rejouera le 6 décembre à 20h30, le lieu du match pourrait être décidé demain mercredi en Commission de discipline. Comme le rapporte Le Progrès, c’est en effet à cette date que l’OL défendra sa position de jouer ailleurs qu’au Vélodrome, convaincu que la sécurité ne peut être garantie après le caillassage du bus rhodanien et la blessure de Fabio Grosso.

Vincent Ponsot (directeur général du football) et Xavier Pierrot (directeur général adjoint en charge du stade) défendront cette position face à un OM qui estime non responsable des incidents intervenus sur la voie publique et qui réclamera de pouvoir jouer à la maison avec ses supporters.

L’OL le 28 novembre devant la DNCG

Une autre date capitale du calendrier des Gones a également été révélé ce mardi soir : le 28 novembre. C’est en effet à ce moment-là que John Textor et son toujours président exécutif Santiago Cucci iront défendre leur projet économique devant la DNCG avec dans l’idée d’obtenir la levée de l’encadrement de masse salariale qui freine l’OL dans son recrutement. Selon L’Equipe, le board lyonnais est confiant du fait des ventes de la fin du mois d’août (Lukeba, Barcola) et de la cession probable de l’OL Féminin et d’OL Reign qui avance dans le bon sens.

