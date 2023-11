OM – OL : le verdict définitif de la FFF est tombé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Après avoir tenté de faire entendre sa voix par le biais de la LFP, l’OL avait tenté un recours en appel à la commission supérieure de la FFF concernant la reprogrammation de l’Olympico le 6 décembre prochain au Vélodrome.

Alors que les Gones souhaitaient des sanctions fortes après le caillassage du bus et la blessure à l’œil de Fabio Grosso, la Fédération n’a pas été plus à l’écoute que la Ligue concernant le report du match sur terrain neutre et à huis-clos.

La suite devant les tribunaux administratifs ?

Comme la Commission de discipline de la LFP, la commission supérieure a jugé « irrecevable » de Lyon, confirmant l’absence de sanction contre l’OM. « S’il y avait eu une sanction prononcée en première instance par la commission de discipline de la LFP contre l’OM, seul Marseille aurait pu faire appel, et non pas Lyon en tant que victime », précise le site internet de la radio.

Il reste un ultime recours possible à l’OL : saisir le Tribunal administratif afin de poursuivre le parcours judiciaire de l’affaire et obtenir des tribunaux ce que les instances sportives n’ont pu lui donner. Renseignement pris auprès du club, l’OL n’a pas encore tranché et a sept jours pour lancer les démarches à la réception de la notification de la FFF.

🗣💬 "On doit prendre une décision, on doit faire quelque chose, c'est inacceptable de ne pas le faire"



Marqué à vie après les incidents en marge d'OM-OL, Fabio Grosso pousse un coup de gueule sur l'absence de sanction. pic.twitter.com/SicF7GJw5N — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2023

