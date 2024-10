Le PSG a marché sur l’OM hier à l’Orange Vélodrome en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (3-0) et reste solide leader du championnat avec désormais trois points d’avance sur l’AS Monaco et six sur sa victime du jour. Si la supériorité parisienne à Marseille ne souffre d’aucune discussion, l’exclusion d’Amine Harit (20e) suite à un pied haut sur Marquinhos pose question. La décision de François Letexier semble sévère au vu des images et les réactions ne manquent pas pour déplorer ce choix controversé.

Daniel Riolo en a remis une couche au micro de RMC Sport :

« La décision de l'arbitre est incompréhensible, ça fout en l'air un spectacle pour une application stricte et bête du règlement. On le voit trop souvent. Pas une seule personne ne pense qu’il ne s’agit pas d’une anomalie. C'est exaspérant. J’entends toutes les explications scientifiques mais ce n'est pas en phase avec le jeu. Ce n’est pas ce que demande le jeu. Moi, je demande juste un peu de dialogue. »

« Sévère mais le mal était déjà fait »

Du côté de Pierre Ménès, la tendance est la même :

« Comme depuis 13 ans au Vélodrome, le Classique n’a débouché sur… rien. Marseille a totalement raté son match et j’entends déjà les Marseillais beaucoup chouiner sur l’expulsion très, trop sévère d’Amine Harit mais le mal était déjà fait. Jamais les Marseillais n’ont été en position de challenger les Parisiens. Et je ne suis pas certain que ce soit Harit qui ait empêché la défense marseillaise de prendre un tel bouillon. »

