OM - PSG : L’analyse de Bastien Aubert : « Rouge de honte ! »

« On doit faire le match et pas le subir. » Roberto De Zerbi avait balancé la sauce en conférence de presse d’avant Classico entre l’OM et le PSG. Ses bons mots n’ont pas été suivis d’effet. Loin s’en faut. Marseille ne décrochera pas sa première victoire au Vélodrome contre le PSG (en championnat) depuis le 27 novembre 2011. La faute à qui, l’arbitre François Letexier ? Certes, on pourra longtemps ergoter sur le rouge d’Harit dégainé à la va-vite dès la 17e minute, mais, finalement, cette exclusion a juste accéléré la chute de l’OM. La faute à quoi, donc ? A l’apathie des Marseillais dans l’entame. Perdus, comme s’ils respectaient trop leurs visiteurs du soir.

Leur avait-on signalé que leurs supporters avaient campé la moitié de la journée sur le parvis du Vélodrome à s’égosiller en guise de soutien indéfectible ? Et que, eux au moins, ils y ont cru ? Apparemment, non. La réaction marseillaise a été bien trop timide. Mous dans l’impact, faiblards à la construction avec des lignes trop éloignées, sans idées, les hommes de De Zerbi ont subi le Classico, tout ce que craignait le technicien italien.

« L'écart existe, et pas qu’un peu »

Par séquences, et malgré quelques sursauts olympiens, les Parisiens ont parfois donné l’impression de jouer à la baballe (74% de possession). Si le public n’a jamais vraiment lâché dans la ferveur – avec des fumigènes craqués par les Dodgers à la 75e minute - une partie avait déjà quitté les tribunes à la mi-temps. Résignée de voir que leur OM n’était pas encore à la hauteur de l’événement. La déception est au moins à la hauteur de l’espérance créée dans la semaine.

« Cette fois, on va les moucher », nous avait même prédit un ultra du virage sud avant le coup d’envoi. Raté. Avant le début de la rencontre, j’avais aussi longuement échangé avec un suiveur du PSG, un habitué de cette scène redondante, qui aura le mot de la fin : « On a dit cette année que l’écart entre les des équipes s’était réduit. Oui, mais l’écart existe quand même. Et pas qu’un peu. »

Bastien Aubert