OM : un grand nom marseillais découpe la Kings League

Dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Eric Di Méco a donné un avis très tranché sur la Kings League France, qui a démarré dimanche et suscité un gros engouement sur les réseaux sociaux.

Si l’Olympique de Marseille est pour l’instant le seul club de Ligue 1 à être officiellement monté dans le train de la Kings League France en s’associant au Wolf Pack FC du « président » Adil Rami, l’idée n’enchante pas spécialement l’ancien défenseur phocéen Éric Di Méco.

« Piqué a déjà tué la Coupe Davis… »

Dans un débat enflammé avec Jérôme Rothen (devenu directeur sportif de l’équipe du youtubeur Squeezie et qui s’est pris au jeu), le Champion d’Europe 1993 s’est payé cette nouvelle compétition créée pour draguer un très jeune public… et son inventeur Gérard Piqué :

« Cela dénote le problème de notre temps, les jeunes n’arrivent plus à regarder un film, rester devant un match ou lire… au lieu de les éduquer, on préfère la facilité de leur filer un truc déjà digéré (…) Est-ce qu’on la regarde vraiment ? Les gens font autre chose à côté, ce n’est pas parce que les gens sont connectés qu’ils regardent vraiment (…) On fait une compétition qui n’a ni queue ni tête et qui n’intéresse pas vraiment. Piqué a déjà tué la Coupe Davis, je ne voudrais pas qu’il tue le foot » , a lâché Di Méco sur RMC.

Lancée pour le divertissement avec des règles spéciales (penalty du président, carte secrète, démarrage à 2 vs 2…), la Kings League qui a démarré dimanche du côté de Villepinte s’est avérée être un joli succès d’audience pour sa première journée malgré un spectacle pas toujours au rendez-vous…