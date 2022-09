Pierre Ménès secoue Nice, la recrue la plus rapide de l’été entre Lens et Rennes ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Pierre Ménès tire les oreilles à Ineos

Alors que l’OGC Nice rate complètement son début de saison (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites) en pointant à la 16e place de Ligue 1, Pierre Ménès estime que le soucis ne vient pas du coaching de Lucien Favre, mais de plus haut. « Le vrai problème, ce sont les réelles ambitions d’Ineos. Depuis qu’ils sont là, ils payent très cher des joueurs jeunes qui n’ont pas le niveau. Et ça manque trop de créativité », a-t-il écrit sur Twitter. « Scandaleux avec Vieira, scandaleux avec Galtier, scandaleux avec Favre. A un moment donné le scandale vient peut-être d’ailleurs », a-t-il aussi tweeté.

Stade Rennais : la recrue la plus rapide de l’été ?

Est-ce le transfert le plus rapide de l'été ? En moins de trois heures, Christopher Wooh serait devenu un joueur du Stade Rennais. Selon L’Équipe, le transfert s’est conclu en moins de dix deux heures chrono ! « À 20 heures, Maurice acte la volte-face de Sinaly Diomandé et active la piste Wooh. 20h10, offre pour le RC Lens. En moins de deux heures, l'accord contractuel avec l'ex-Nancéien est trouvé, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Le défenseur revient dans les bureaux de Lens en vitesse. Tout est calé ? Non pas encore. 22 h 47 : Maurice s'inquiète des délais pour la visite médicale de Loïc Badé à Nottingham Forest. Dix minutes de silence. 22h59 : le soulagement. Wooh devient Rennais. »

FC Lorient : Cathline rejoint les Merlus

Après avoir passé sa visite médicale hier matin, Yoann Cathline s'est engagé pour cinq ans avec le FC Lorient, avec lequel il est désormais sous contrat jusqu'en 2027. En échange, l’En Avant de Guingamp va récolter 2,7 millions d’euros (+ 1M€ de bonus) pour son joueur. Le FCL et l'EAG avaient déjà négocié l'arrivée de l'international français des moins de 20 ans lors des dernières heures du mercato, sans trouver d'accord. L'attaquant arrive en qualité de recrue joker mais ne pourra pas être aligné face à l’OL demain (19h) pour le match en retard de la 2e journée.

AS Monaco : Ben Yedder, dossier classé

Resté sur le banc lors de la victoire à Strasbourg (2-1, le 6 août), Wissam Ben Yedder a dû se contenter de s’échauffer à Nice et tout le monde a vu qu’il n’avait pas aimé. À la 78e minute, il a posé son maillot sur le banc pour filer aux vestiaires, suscitant un certain malaise, avant de revenir à sa place. « Mon staff m’a dit qu’il était allé aux toilettes », a assuré Philippe Clement pour déminer l’affaire. Toujours dans l’apaisement, Clement a déjà annoncé que l’ancien Toulousain débuterait sur le terrain de l’Étoile Rouge Belgrade en Ligue Europa jeudi.