PSG, ASSE, FC Nantes : Kurzawa, Khazri, et trois Canaris, dont Blas, sanctionnés par la commission de discipline !

PARIS

Réunie les 10, 17, 24 et 31 mai et les 12 et 21 juin 2023, la Commission de Discipline a décidé de sanctionner les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2021/2022, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport et les Règlements de la FFF et de la LFP.