PSG, OM : Majooh Barbeito, Madame Ocampos fait de la concurrence à Wanda Nara

Si Wanda Nara est l'incontestable reine des réseaux sociaux et qu'à chacune de ses pauses suggestives la compagne de Mauro Icardi provoque énormément de réactions, la femme et agent de l'attaquant du PSG a de la concurrence en Argentine. Et c'est même un match PSG – (ex) OM qui l'oppose à Majooh Barbeito, la petite-amie de Lucas Ocampos !

Comme Wanda, Majooh est mannequin, aime les bikinis, les photos mettant en avant ses courbes parfaites … Et le drapeau albiceleste. Ils sont aujourd'hui 139 000 followers à suivre ses aventures et ses photos osées sur Instagram. On est très loin des 7,8 millions d'abonnés de Madame Icardi mais Majooh est assurément une valeur montante de la discipline. On vous laisse juger sur pièce...