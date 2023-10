PSG, OM, OL, FC Nantes : Labrune furax, Riolo lâche une bombe sur l’avenir des droits TV !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le fiasco est presque total : aucune offre n’a été remise, hier, pour les droits télé de la Ligue 1 entre 2024 et 2029 ! En effet, aucun des cinq lots mis en jeu, dont deux principaux concernant les droits des matches en direct, n’a trouvé preneur. Les mises à prix, 530 M€ pour le lot premium (les deux meilleures affiches et le quatrième choix en co-diffusion) et 270M€ pour celui de volume (les autres matches), ont fait fuir l’ensemble des diffuseurs. Comme celles des trois lots magazines cumulant 25 M€ par saison (l’appel d’offres de la L2, prévu demain et vendredi, a, lui, été reporté). Ce zéro pointé n’a pas vraiment surpris la LFP, qui voit son objectif financier s’éloigner, mais espère encore se refaire en négociant de gré à gré.

Les droits TV raflés par DAZN puis revendus à Canal+ ?

« Agacé par la tournure des événements, Vincent Labrune pense pouvoir retourner la situation, une fois débarrassé du carcan juridique et administratif de l’appel d’offres, explique L’Équipe. » Le modèle rêvé est celui des sports américains, où le gré à gré est la norme, avec des résultats souvent probants. Mais le « rêve américain » est encore loin, tout comme le milliard d’euros de droits (nationaux et internationaux) espéré par le football français. Daniel Riolo a une autre vision de la suite des opérations. Interrogé sur le sujet hier soir dans l’After, le polémiste a fait savoir que DAZN devrait remporter la mise des droits TV pour les revendre ensuite à Canal+ ! Affaire à suivre…

🚨@DAZNFootball devrait remporter la mise des droits tv pour revendre à Canal+ ! Affaire à suivre…⏳#TeamOM #Ligue1UberEats



🗞️ @DanielRiolo — Édition Marseille (@EditoMarseille) October 17, 2023

