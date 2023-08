PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, Rennes : grande nouvelle pour la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

S'il rêve d'atteindre le milliard d'euros par an pour les droits TV de Ligue 1, Vincent Labrune ressemblait encore à un doux rêveur il y a quelques semaines. Et on ne peut pas dire que le Mercato et la fuite des stars du PSG – Lionel Messi en tête - allait dans le sens d'une explosion des propositions des acteurs audiovisuels.

L'espoir d'une lutte DAZN – Amazon à venir ?

Pourtant, alors que la vraie bataille aura lieu en octobre, un motif d'espoir est apparu ce samedi avec l'accord annoncé entre Canal+ et le « Netflix du sport » DAZN pour le lancement de la chaîne numérique « Canal+ Ligue 1 ».

Si cet accord ne rapporte pas un centime à la LFP pour l'instant et qu'il marque surtout le rapprochement de deux acteurs du marché, il marque surtout l'entrée de DAZN en Ligue 1 à l'heure où Canal+ risque de se désengager et où des acteurs comme RMC Sport n'iront pas à la bataille contre Amazon. Notons que DAZN détient déjà les droits de la Serie A italienne jusqu'en 2024 et de la Liga jusqu'en 2027.

