PSG, OM, OL, Lens : suivez vos équipes préférées avec le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime à prix réduit

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Préparez-vous, fans de football, pour une nouvelle saison riche en actions et en émotions ! La Ligue 1 Uber Eats 2023/24 est sur le point de démarrer, avec le premier match prévu pour le dimanche 13 août 2023. Cette saison marque un changement dans la structure habituelle du championnat français, avec seulement 18 équipes en lice au lieu des 20 habituelles. Cela signifie que chaque semaine, nous aurons le plaisir de regarder 9 matchs passionnants.

Dès le coup d'envoi, la première journée promet d'être chargée d'adrénaline. Nous aurons droit à des affrontements épiques comme le PSG contre le FC Lorient, l'OL contre Strasbourg, l'OM contre le Stade Reims et l'OGC Nice face au LOSC. Les nouveaux venus, le Havre AC et le FC Metz, auront également leur chance de briller en affrontant respectivement Montpellier et le Stade Rennais.

Amazon continue de jouer un rôle majeur dans la diffusion de ces matchs, détenant la majorité des droits de diffusion. Avec son Pass Ligue 1, vous pouvez vivre en direct 7 des 9 matchs de chaque journée de Ligue 1 et 8 des 10 matchs de Ligue 2. Les autres matchs seront diffusés sur Canal+.

Pour tous les passionnés de football qui ne veulent rien manquer de cette nouvelle saison excitante, il est temps de penser à vous abonner au Pass Ligue 1. Jusqu'au 31 juillet, Amazon offre une réduction exceptionnelle sur l'abonnement annuel - seulement 99 € par an, soit 8,25 € par mois au lieu de 14,99€. En profitant de cette offre dès maintenant, vous économiserez un total impressionnant de 80 € pour la saison. Ne manquez pas cette occasion !

