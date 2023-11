OM : Gattuso a la clé d'un problème XXL au PSG et au FC Nantes

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Hier, Luis Enrique est apparu plus relaxé que d’habitude en conférence de presse. L’entraîneur du PSG a visiblement compris qu’il ne serait pas de bon ton de se mettre les médias à dos alors que seulement un tiers de la saison est écoulé. Passé cet obstacle, il en reste encore un de taille au PSG : les airs.

L'OM maîtrise les airs

Comme on peut le voir ci-dessous, le club de la capitale fait partie des 3 équipes qui gagnent le moins de duels aériens depuis le début de saison ! Avec 43,7, il se classe au 16e rang, juste devant le FC Nantes (43,2%) et le FC Metz (41,5%). À l’inverse, on retrouve dans l’ordre le FC Lorient, le Stade Brestois... et l’OM.

🥶 Le PSG a pris 2 buts de la tête face à Brest! Il fait partie des 3 équipes qui gagnent le moins de duels aériens depuis le début de saison ! Les brestois très à l'aise, 2e!



➡️ Taux de duels aériens REMPORTÉS depuis le début de saison en #Ligue1.



✍️ Où se place votre club !?… pic.twitter.com/GBy1Mv05W7 — Météo Foot (@MeteoFoot) October 31, 2023

