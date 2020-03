Ligue des champions : PSG-Dortmund et Juventus-OL à huis clos ?

true

Les 8es de finale retour du PSG et de l’OL en Ligue des champions pourraient se jouer à huis clos à cause du Coronavirus.

Plusieurs compétitions sportives sont annulées à cause du Coronavirus. C’est notamment le cas, en football, du championnat suisse, suspendu jusqu’au 23 mars. Et selon L’Equipe, il se pourrait que les huitièmes de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund et Juventus-OL se jouent à huis clos.

Lors du comité exécutif de l’UEFA ce lundi, Aleksander Ceferin, président de la Confédération européenne, a expliqué « suivre avec attention l’évolution de l’épidémie ». Avant de préciser : « Pour l’instant, aucune annulation de match n’est prévue. Mais nous suivrons les décisions qui seront prises dans les différents pays. »