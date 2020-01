PSG – AS Monaco (3-3) : Neymar pense avoir fait oublier le feuilleton Barça aux supporters

true

Après un début de saison compliqué en raison de son départ avorté au FC Barcelone, Neymar semble avoir remis les supporters du PSG dans sa poche. Étincelant hier soir face à l’AS Monaco, le prodige brésilien a régulièrement été ovationné par le public du Parc des Princes.

Après la rencontre, dans des propos relayés par Goal, Neymar a estimé que la page douloureuse de l’été dernier a été tournée par tout le monde. « Mon arrivée ici a été l’une des meilleures sensations de ma vie de footballeur. La manière dont les supporters m’ont reçu, c’était grand. Et pour moi, la relation suit son cours. Tout le monde sait ce qui s’est déroulé l’été dernier. C’est du passé », a confié Neymar.

Une promesse de donner le maximum

Ravi de pouvoir de nouveau compter sur le soutien des supporters, Neymar espère que cela va continuer sur la durée, notamment avec les échéances importantes qui arrivent. « Aujourd’hui, je suis un joueur du PSG, je continue ici, je donne mon maximum. Le PSG peut faire une grande saison. Ce sont des bons supporters, je n’ai rien contre eux, au contraire. Il y a une affection immense, un grand respect. J’espère qu’ils vont nous supporter et nous aider encore. Je veux qu’ils continuent à faire ce qu’ils font dans les tribunes et moi sur le terrain je vais me donner à 100% », a conclu Neymar.