PSG – ASSE (1-0) : les Verts n’ont mis aucune pagaille dans le vestiaire parisien

true

Après la coupe de France, le Parisien avait glissé que l’effectif du PSG doutait de la patte Thomas Tuchel. Des informations démenties par Abdellah Boulma.

Ce vendredi soir, le PSG tentera de réaliser un nouveau quadruplé national. Au stade de France, les hommes de Thomas Tuchel vont défier l’OL, en finale de la coupe de la Ligue. Il y a une semaine, jour pour jour, les Rouge et Bleu ont battu l’ASSE, en finale de la coupe de France.

Pourtant, la prestation de la bande à Neymar avait inquiété. Parfois dominés par de valeureux stéphanois, les Parisiens se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à leur star brésilienne (1-0). Réduite à 10 après l’expulsion de Perrin (31e), l’ASSE a fait jeu égal avec les pensionnaires du Parc des Princes.

Selon le Parisien, après la rencontre, des joueurs du PSG auraient critiqué le plan de jeu de Thomas Tuchel. Certains dénonçaient « des consignes un peu scolaires ». Elles se reposeraient sur le fait de « donner le ballon aux deux cracks (Neymar et Mbappé), et après on verra.«

Jeudi soir, dans un tweet, Abdellah Boulma, journaliste, a démenti les nouvelles sorties par le Parisien. « Contrairement aux informations qui ont récemment circulé au sujet de dissensions au sein du club entre #Tuchel et ses joueurs, il s’avère que le groupe est uni, lucide sur les carences (surtout physiques) aperçues en CDF, et totalement concentré sur les prochaines échéances. » Un élément de réponse pourrait être donné, au stade de France, ce vendredi soir, face à l’Olympique Lyonnais.