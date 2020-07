PSG, ASSE : Motta est sous le charme d’Aouchiche

true

Thiago Motta, ex-formateur en moins de 19 ans au PSG, a regretté les départs de Kouassi et Aouchiche. L’Italien est totalement fan de la recrue de l’ASSE.

Durant cette intersaison, le PSG a connu une saignée sur ses pépites. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous deux âgés e 18 ans, ont décidé de quitter la capitale. Ils ont rejoint respectivement le Bayern Munich et l’ASSE.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Thiago Motta est revenu sur les départs des deux prospects. L’ex-milieu de terrain du PSG a entraîné les gamins en moins de 19 ans pendant quelques mois. De quoi pouvoir avoir un avis sur le potentiel des ex-Titis. « Je les ai entraînés tous les deux en moins de 19 ans. J’aurai aimé qu’ils signent leur premier contrat pro à Paris. Le PSG, c’est vraiment leur club. Ils ont les qualités pour jouer en pro à Paris. J’espère que les autres qui arrivent, comme Arnaud Kalimuendo, vont pouvoir s’y faire une place. Arnaud est un gros travailleur, et un très bon joueur. »

Pour Motta, reconverti désormais en entraîneur, Aouchiche et Kouassi avaient les qualités pour s’imposer sur la durée au PSG à l’instar de Rabiot et Kimpembe. Il a notamment tressé des louanges à Aouchiche. « Oui, je pense. Aouchiche, j’aime beaucoup son jeu. Il a quelque chose. Au milieu, il peut jouer devant la défense, sur un côté. Il a quelque chose de différent des autres. Aouchiche marque beaucoup. Il a ça en lui, une bonne qualité de frappe. Il sait être au bon moment dans la surface et récupère beaucoup de ballons. J’aurai aimé les voir en équipe première. »