PSG : attitude, paroles…Kylian Mbappé prend cher

Hier, en fin d’après-midi, le PSG a facilement disposé de Montpellier. Un score large, net, sans bavure (5-0) et un énième succès pour les hommes de Thomas Tuchel, décidément bien seuls en Ligue 1.

Reste que le fait marquant de cette rencontre a bien entendu été la sortie de Kylian Mbappé, pas vraiment heureux de regagner le banc de touche alors que son équipe avait largement fait la différence. Une attitude que lui reproche, et vertement, le consultant de RMC, Rolland Courbis. Avec ses mots à lui.

Retour au parc avec une belle victoire de l’équipe 🔴🔵 ICI C’EST PARIS 💪🏽 pic.twitter.com/Fn6ut8cZfZ — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) February 2, 2020

« Ce n’est pas la première fois qu’il dérape. Quand tu prends une carrière de bavard, tu as plus de chances de dire des conneries. Chaque fois il commente. Une carrière de bavard c’est de vouloir exister à tout moment. Cette fois il a chuchoté, mais encore une fois il a parlé. Nous n’avons pas besoin de voir cette discussion entre un coach et un joueur, aussi talentueux soit-il, quand tu mènes cinq à zéro et qu’il reste vingt minutes à jouer contre Montpellier. Je vois dans cette attitude le calcul d’un garçon de vingt ans. »