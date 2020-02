PSG : blessures, récupération, Dortmund… le contre-la-montre a déjà débuté

true

Le PSG, qui se déplace ce soir à Dijon en quart de finale de Coupe de France, pense déjà à la Ligue des Champions. Et tente de vider son infirmerie.

Au regard du groupe, si étoffé, de Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, on en oublie parfois certains absents. Absents, notamment, pour cause de blessures. Ce soir, face à Dijon en Coupe de France, ce sera le cas pour plusieurs éléments, dont un qui commence même à soulever des inquiétudes.

En effet, et la mauvaise nouvelle a été confirmée hier, Presnel Kimpembe est blessé. Après avoir ressenti une gêne contre Lyon, le défenseur français, comme l’explique l’Equipe, souffre d’un problème musculaire. Forfait face à Dijon, ce soir, il le sera également contre Amiens le week-end prochain. Selon le staff, sa participation au 8e de finale aller contre le Borussia Dortmund n’est pas remise en cause.

Pour Marquinhos, il faudra encore attendre

Marquinhos, lui, qui devait revenir face au DFCO, est également préservé. On devrait le voir effectuer son retour lors du prochain match de championnat. A noter que si Neymar est encore et toujours préservé, ce qui fut le cas à Nantes et contre Lyon, Verratti, lui, manquera ce soir le quart de finale de Coupe car il est légèrement touché.